2021/05/20 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، إطلاق رشقات صاروخية على قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين فجر الخميس.وكانت الكتائب قصفت في وقت سابق من يوم امس الأربعاء كلا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “كتائب القسام” تعلن استهداف قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين برشقات صاروخية المركز الخبري الوطني.

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