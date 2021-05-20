تويتر يقيّد حساب حملة الأسد الانتخابية

2021/05/20 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار مواصلة حملته الانتخابية التي أطلقها مؤخرا تحت شعار "الأمل بالعمل"، أطلق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حساباً للحملة في موقع "تويتر"، إلا أنه تم تقييده، باعتباره "نشاطا مشبوها".

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