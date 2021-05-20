تخصيص 73 مليار لتأهيل مداخل نينوى

2021/05/20 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خصصت اللجنة العليا لإعمار الموصل، اليوم الخميس، 73 مليار دينار لتنفيذ ثلاثة مداخل نموذجية للمحافظة، بينما تم الشروع بتأهيل خط استراتيجي للسكك الحديد في حمام العليل.ونقلت “الصباح” عن المدير التنفيذي للجنة، عبد القادر دخيل، قوله: ان “صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية خصص 100 مليار دينار لاعمار البنى التحتية في نينوى، […]

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