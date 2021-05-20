2021/05/20 | 09:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط برنت يستقر بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/20 | 09:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط برنت يستقر بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط برنت يستقر بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).