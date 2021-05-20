طريق الهاوية -14- - نادية خلوف


طريق الهاوية -14- - نادية خلوف
2021/05/20 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أحضروا لنا أربعة فدائيين .

ثلاثة رجال وامرأة ، أتوا معصوبي العيون ، سلّمونا إياهم ، يبدو عليهم الخوف .

-مرحباً بكم .

اسمي نوال.

أنا صاحبة المنزل ، سوف تكونون ضيوفي .

لا أعرفكم ، لكنّكم تبدون وكأنّني أعرفكم.

ليس مطلوب منكم أن تعرّفوا بأنفسكم، لكن لي رجاء لديكم : أن لا تقوموا بإيذائنا .

-اسمي ثورة .

أنا مشروع شهيد .

لم يكن الأمر بيدي ، فقد رشحتني القيادة لهذا الشّرف ، و لا يمكن أن أكون جبانة ......

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