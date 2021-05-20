طريق الهاوية -14- - نادية خلوف

2021/05/20 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أحضروا لنا أربعة فدائيين .



ثلاثة رجال وامرأة ، أتوا معصوبي العيون ، سلّمونا إياهم ، يبدو عليهم الخوف .



-مرحباً بكم .



اسمي نوال.



أنا صاحبة المنزل ، سوف تكونون ضيوفي .



لا أعرفكم ، لكنّكم تبدون وكأنّني أعرفكم.



ليس مطلوب منكم أن تعرّفوا بأنفسكم، لكن لي رجاء لديكم : أن لا تقوموا بإيذائنا .



-اسمي ثورة .



أنا مشروع شهيد .



لم يكن الأمر بيدي ، فقد رشحتني القيادة لهذا الشّرف ، و لا يمكن أن أكون جبانة ......





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