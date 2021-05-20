2021/05/20 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف أحضروا لنا أربعة فدائيين .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -14- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نادية_خلوف أحضروا لنا أربعة فدائيين .
ثلاثة رجال وامرأة ، أتوا معصوبي العيون ، سلّمونا إياهم ، يبدو عليهم الخوف .
-مرحباً بكم .
اسمي نوال.
أنا صاحبة المنزل ، سوف تكونون ضيوفي .
لا أعرفكم ، لكنّكم تبدون وكأنّني أعرفكم.
ليس مطلوب منكم أن تعرّفوا بأنفسكم، لكن لي رجاء لديكم : أن لا تقوموا بإيذائنا .
-اسمي ثورة .
أنا مشروع شهيد .
لم يكن الأمر بيدي ، فقد رشحتني القيادة لهذا الشّرف ، و لا يمكن أن أكون جبانة ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -14- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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