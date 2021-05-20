موقف الحزب الشيوعي العراقي من الرياضة - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/05/20 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه بموضوع الرياضة مؤكدا على سعيه من اجل تعزيز القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات الرياضية كافة انطلاقا من المادة الدستورية رقم ( 36 ) , حيث نصت هذه المادة من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ على : (( ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها )).



كما يؤكد الحزب في برنامجه على توسيع نطاق ممارسة الرياضة وتحويل شعار ( ال ......





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