أكثر من 300 حالة.. نينوى تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ أشهر

2021/05/20 | 09:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم الخميس، تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ أشهر.وذكرت الخلية في بيان، أن “محافظة نينوى سجلت هذا اليوم اعلى نسبة اصابة بفايروس كورونا حسب نتائج الفحوصات المختبرية”، مبينة “إذ بلغ عدد الإصابات 316 إصابة”.وأردفت: “يرجى من أهلنا في محافظة نينوى الالتزام بالشروط الصحية الوقائية من […]

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