بلينكن بعد محادثة مع أشكنازي: نتوقع خفض التصعيد

2021/05/20 | 09:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتوقع خفضاً للتصعيد.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء: “تحدثتُ مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي حول جهود إنهاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية، وغزة، والذي أودى بحياة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتتوقع الولايات المتحدة أن ترى خفضاً للتصعيد بوقف إطلاق النار”.

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