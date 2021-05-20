إضراب عام في أم الفحم احتجاجاً على مقتل عربي إسرائيلي بيد الشرطة

2021/05/20 | 09:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد مدينة أم الفحم شمال إسرائيل، اليوم الخميس إضراباً عاماً في المرافق العامة والخاصة، بما فيها جهاز التعليم، بعد مقتل شابٍ، متأثراً بجراح أصيب بها الخميس الماضي في مواجهات بين السكان العرب، والشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” أن جهات محلية حمّلت الشرطة المسؤولية عن مقتله، الأمر الذي نفته مصادر شرَطية للهيئة.

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