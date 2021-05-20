بدء تصويت السوريين في بغداد وعدد من العواصم

2021/05/20 | 09:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في العراق وعدد من دول العالم عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية السورية مع فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم الخميس.

ومن الدول التي ستفتح السفارات السورية مراكز اقتراع امام الناخبين هو العراق وأستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا والامارات ولبنان.

وفي العاصمة الاتحادية بغداد توافد المقيمون السوريون على مبنى السفارة السورية للمشاركة في الاقتراع، حيث ستستمر عملية الاقتراع لمدة 10 ساعات.

وأعلنت السفارة السورية في بغداد لرعاياها في العراق ان صناديق الاقتراع ستفتح عند الساعة الـ 7 صباحا ولغاية الساعة الـ 7 مساء، ليتمكن الناخبون من التصويت في الانتخابات الرئاسية، داعية رعاياها الى مراجعة السفارة ومعهم جوازات سفرهم للتصويت.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.

هذا وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، قد أعلن يوم 20 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية للسوريين بالخارج، بينما من المقرر أن تجري انتخابات الداخل في الـ 26 من الشهر الجاري.

PUKmedia / متابعة

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