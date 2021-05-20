2021/05/20 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دفعت النزاعات والكوارث عشرات ملايين الأشخاص إلى النزوح داخل بلدانهم عام 2020، ليسجّل العدد الإجمالي للنازحين داخليا حول العالم رقما قياسيا، وفق ما أعلنت منظمتان غير حكوميتين، الخميس.وأفاد تقرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رقم غير مسبوق..



تقرير يكشف عدد النازحين داخلياً حول العالم المركز الخبري الوطني.

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