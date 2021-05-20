وطني الصالات يواجه تايلند وعينه على بطاقة التأهل للمونديال

2021/05/20 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيلتقي منتخبنا الوطني بكرة الصالات في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس، نظيره المنتخب التايلاندي في صالة نادي خورفكان في مدينة خورفكان الإماراتية ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا.وأنهى وطني الصالات استعداداته الفنية والبدنية في ملعب المباراة الذي شهد تطبيق بعض الجمل التكتيكية استعداداً لهذه المواجهة المهمة.وأكد المدرب المساعد لمنتخب الصالات وميض شامل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" المنتخب على أتمَّ الاستعدادت لخوض مباريات الملحق الآسيوي "، مبيناً أن " الفريق عازم على تحقيق الهدف الأسمى وهو خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم".وتابع شامل أن" الجهاز الفني للمنتخب جمع المعلومات الكافية عن الفريق التايلندي وأسلوب لعبه، ثمَّ وضع الخطة المناسبة لمواجهته ".

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