2021/05/20 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد في محافظة ذي قار.وذكرت الداخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “شرطة قضاء الرفاعي تمكنت بالتعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بجريمة “القتل العمد” بذي قار المركز الخبري الوطني.

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