2021/05/20 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يشرع باليوم الثاني من عمليات تفتيش وتأمين جنوب غرب كركوك المركز الخبري الوطني.

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