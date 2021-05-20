رونالدو يتوج بطلا لكل المسابقات الكروية في 3 دول أوروبية

2021/05/20 | 10:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توج كريستيانو رونالدو ببطولة كأس إيطاليا، مع فريقه يوفنتوس، يوم أمس الأربعاء، وبذلك بات بطلا لجميع المسابقات في كرة القدم الإيطالية والإسبانية والإنجليزية.ونجح النجم البرتغالي رفقة اليوفي في إحراز لقب الكأس عقب الفوز 2-1 على أتالانتا في مواجهة النهائي، وسبق لرونالدو أن فاز بلقبين بالدوري المحلي ومثلهما للسوبر الإيطالي.وكان هذا هو […]

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