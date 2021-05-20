فريق الدفاع عن معتقلي دهوك: تقديم تصحيح القرار التمييزي

2021/05/20 | 10:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقدم فريق الدفاع عن معتقلي دهوك يوم الخميس، لائحة تصحيح القرار التمييزي الى محكمة التمييز في اقليم كوردستان.

وكان المحامي بشدار حسين، عضو فريق الدفاع عن معتقلي دهوك قد اعلن في تصريح سابق لـPUKmedia: ان لائحة تصحيح القرار التمييزي ستقدم الخميس، الى محكمة التمييز وسيعقد مؤتمر صحفي بذلك.

واضاف: ان موجة الادانات والاستنكارات المحلية والدولية لقرار محكمة التمييز باقليم كوردستان بالمصادقة على سجن معتقلي دهوك لمدة 6 سنوات، تزداد يوميا، مشيرا الى ان المعتقلين لم يسمح لهم لحد الان بلقاء عوائلهم، وكان اخر اتصال هاتفي بينهم وبين ذويهم قبل عيد الفطر بـ 3 ايام، واستغرق نصف دقيقة فقط.

واكد ان جهود فريق الدفاع ستستمر دفاعا عن المعتقلين، معربا عن التفاؤل بحسم القضية لصالح المعتقلين والرأي العام المحلي والدولي، بوجود دول كبيرة تتابع القضية عن كثب، اضافة الى منظمات معنية بحقوق الصحافة وحقوق الانسان والاحزاب التي ساندت وتساند قضية معتقلي دهوك.

وكان قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان في 2121/4/28، بالمصادقة على سجن صحفيين وناشطين في دهوك، الكثير من الاستنكار والغضب على مختلف الصعد.

وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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