2021/05/20 | 10:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان تابعه PUKmedia: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 14 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 10 حالة شفاء، وهناك 100 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 6 حالات وفاة بفايروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، قد اعلنت الاربعاء، عن تسجيل 853 حالة شفاء جديدة و(832 اصابة جديدة) فيما سجلت (8 حالات وفاة).

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).