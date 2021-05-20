الولوج الى العتبات الحياتية في قواني امورابي (حمورابي) - الياس خليل نصرالله

2021/05/20 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله إن دراسة حدث تاريخي تتطلب تحليله والحكم عليه بمنطق عصره، وربطه بالبيئة التي شكلته، أي بحثه من منظور حقبته، كي تتوفر الفرصة لفهمه بكل مكوناته، لتحديد دوره ومساهمته في دفع وتحريك مسيرة تطور الحضارة الانسانية.



تتطلب الامانة والدقة في دراسة وتمحيص مادة تاريخية، الحذر من اتخاذ قرار مسبق لترتيب النصوص والمستندات التي تصب في خدمة مواقفنا أو تصوراتنا، وأن نملك القدرة والاستعداد لكشف ونبذ الكتابات المتحيزة ......





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