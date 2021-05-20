الصحة تحذر من ظاهرة خطيرة تهدد حياة المواطنين

2021/05/20 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، من ظاهرة خطيرة تهدد حياة المواطنين، وفيما ثمنت جهود نقابة الاطباء بإتخاذها الاجراءات للحد من التجاوزات على أصول المهنة، استنكرت التهديدات التي تعرضت لها النقابة.

يتبع..

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