وزير الدفاع جمعة عناد يصل الى كركوك

2021/05/20 | 10:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بوصول وزير الدفاع جمعة عناد، إلى محافظة نينوى.وقال المصدر، إن “وزير الدفاع جمعة عماد وصل إلى كركوك وسيعقد اجتماعا مع المحافظ والقيادات الأمنية ستشمل الملف الأمني في المحافظة”.وفي يوم أمس الأربعاء، زار وزير الدفاع جمعة عناد محافظة البصرة.

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