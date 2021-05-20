استهداف منصة لصواريخ حماس بخان يونس.. واعتقالات في الضفة الغربية

2021/05/20 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس الأربعاء، 19 شخصا على الأقل من الضفة الغربية بينهم معتقلين سابقين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى سيدة ونجلها من القدس، بحسب ما ذكرته مراسلة قناة "الحرة".

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