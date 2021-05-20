2021/05/20 | 10:41 - المصدر: عين العراق

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الخميس 20 مايو 2021 | 10:29 صباحاً

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الصحة تحذر من التطعيم بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين

حذّرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين، إلا بعد مرور مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام على إكمال التلقيح الأول وفق النظام المذكور، بينما توقعت أنْ تنخفض الإصابات بوباء كورونا أكثر في الأيام المقبلة.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح حسن إنه “لا يجوز تطعيم الشخص بلقاحات مختلفة على جرعتين لأنَّه سيشعر بأعراض غير مريحة ومتعبة، ويجب الالتزام بنوع واحد من اللقاحات”.

وأضافت أن “الباحثين مستمرون بإجراء بحوث في المشكلات الصحية التي يسببها التطعيم بلقاحين مختلفين”، مبينةً أنَّ “جميع اللقاحات لا تعطي مناعة مدى الحياة، وقد نحتاج إلى جرعات منشطة بعد مرور ستة أشهر أو عام بحسب التحورات، وبإمكان أي شخص أنْ يلجأ إلى التطعيم بلقاح مختلف بعد تلك الفترة، حالها حال الانفلونزا الاعتيادية التي يتم تلقيحها سنوياً».

ونوهت فلاح بـ”إمكانية ظهور أعراض جانبية عند الحصول على أي من اللقاحات المتاحة حالياً ويختلف أحدهما عن الآخر بطريقته بالعمل، لكنها أثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة، وأي شخص له الحرية باختيار أي لقاح، ولكن من الجانب العلمي كلّ اللقاحات آمنة وفعالة”.

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