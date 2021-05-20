2021/05/20 | 10:44 - المصدر: عين العراق

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الخميس 20 مايو 2021 | 10:42 صباحاً

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الثقافة تعتزم استرجاع 150 درجة وظيفية كانت مخصصة للفرقة السيمفونية

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الخميس، عن عزمها استرجاع 150 درجة وظيفية كانت مخصصة للفرقة السيمفونية، فيما اشارت الى سعيها لرفع منحة الصحفيين والأدباء والفنانين إلى مليون دينار.

وقال وكيل الوزارة عماد جاسم، إن “الوزارة تسعى لاسترجاع ١٥٠ درجة وظيفية كانت مخصصة للفرقة السيمفونية العراقية”، مبينا أن “الخطوة الثانية تتمثل برفع مبلغ منحة الصحفيين والأدباء والفنانين إلى مليون دينار”.

وأضاف جاسم، أن “مجلس النواب رفض خلال الساعات الأخيرة تضمين درجات وظيفية في الموازنة 2021 كانت مخصصة لوزارة الثقافة للفقرة السمفونية وبعض الفرق الثقافية الأخرى”، مؤكدا أن “الوزارة حريصة على استعادة الحقوق المشروعة للشرائح الثقافية كونها تمثل واجهة البلاد الحضارية”.

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