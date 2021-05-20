سكرتير القائد العام يزف نبأ سارا لمنتسبي الدفاع بشأن توطين الرواتب

2021/05/20 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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سكرتير القائد العام يوضح بشأن توطين رواتب منتسبي الدفاع

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