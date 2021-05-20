الصحة تحذر من أشخاص غير مخولين بعلاج مرضى كورونا

2021/05/20 | 10:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، إلى التعاون للقضاء على معالجي كورونا غير المخولين، الذين وصفتهم بـ”الظاهرة الخطيرة”.وقالت الصحة في بيان، ان “الأشهر الماضية افرزت تحديا خطيرا يتمثل بخروقات تهدد حياة المواطنين من خلال ممارسات يقوم بها البعض من الأشخاص غير المخولين، بعلاج المرض في أماكن غير رسمية والترويج لممارساتهم عبر وسائل […]

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