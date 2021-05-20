وزير الدفاع يصل كركوك

2021/05/20 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الدفاع، جمعة عناد الى مطار محافظة كركوك، اليوم الخميس.

وكان في استقبال الوزير، المحافظ راكان سعيد الجبوري، ورئيس اللجنة الامنية العليا وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن علي الفريجي، وقائد الشرطة الاتحادية اللواء صالح العامري وقائد شرطة كركوك العميد كاوه غريب وعدد من القيادات الامنية في وزارة الدفاع ومحافظة كركوك.

ومن المقرر ان يعقد الوزير اجتماعاً مع المحافظ والقيادات العسكرية.

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