2021/05/20 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب النائب جمال شكور ان محافظة كركوك نقطة صراع ولابد من سد الفراغ الأمني بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

وقال النائب جمال شكور في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس، ان كركوك والمناطق المستقطعة لا يمكن ان تستقر دون تطبيع الأوضاع فيها والتعاون بين القوات الاتحادية وقوات إقليم كوردستان، مشددا على ان هناك فراع امني في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، وتنظيم داعش يستغل هذا الفراغ الامني تنفيذ عملياته الارهابية ويزداد نشاطه يوما بعد يوم.

وأضاف النائب جمال شكور ان الازمة في كركوك باتت مزمنة ومن المفروض تطبيع الاوضاع في هذه المناطق الناجمة عن احداث 16 اكتوبر 2017، وأن يتم التعاون بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

ودعا النائب جمال شكور الى دمج القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وتشكيل قوات مشتركة خاصة بكركوك وباقي المناطق المستقطعة تضم جميع المكونات، مشددا على انه لا القوات الاتحادية ولا قوات الاقليم تستطيع السيطرة على الاوضاع بمفردها.

PUKmedia / فائق إيزدي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمال شكور يدعو لتشكيل قوة مشتركة خاصة بكركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمال شكور يدعو لتشكيل قوة مشتركة خاصة بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).