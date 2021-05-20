بالوثيقة .. صحة البصرة تنشر تعميما بعدم السماح لموظفي دوائرها بالدوام ما لم يثبتوا تعاطيهم للقاح

2021/05/20 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حصلت وكالة بغداد اليوم، الخميس، على كتاب منسوب لمديرية صحة البصرة، يتضمن الالتزام بقرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة بعدم السماح للموظفين بالدوام مالم يعرضوا كارت تلقيحي يثبت لقاحهم حتى ولو بجرعة واحدة او مسحة فحص فيروس كورونا.

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