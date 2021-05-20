طيران الجيش يدمر مضافتين لداعش في كركوك

2021/05/20 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أبطال طيران الجيش يدمرون مضافتين لعصابات داعش الإرهابية

تمكن أبطال طيران الجيش، من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك.

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