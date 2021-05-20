أفغانستان.. قتلى بتفجير سيارة في الجنوب وطالبان تسيطر على إحدى مدن الشرق

2021/05/20 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع صباح اليوم الخميس انفجاراً في ولاية هلمند الأفغانية، وتحديداً في مدينة لشكرغاه (عاصمة المحافظة)، ما أودى بحياة 9 أشخاص بحسب ما ذكره مراسل قناة "الحرة" في كابل.

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