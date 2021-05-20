2021/05/20 | 11:15 - المصدر: عين العراق

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الخميس 20 مايو 2021 | 11:02 صباحاً

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العراق يختار 20 موقعاً لإقامة المفاعلات النووية السلمية

اعلنَ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف، الخميس، ان اللجنة الوطنية للمفاعلات النووية بصدد دراسة 20 موقعاً مرشحا لاقامة المفاعلات النووية في العراق.

وقال لطيف انه “تم تحديد 20 موقعاً اوليا لغاية الان، ومن ثم سيتم استخدام طرق الاسقاطات العلمية المعتمدة عالميا لاختزالها الى 5 مواقع بعد ذلك يتم تحديد اثنين منهما فقط واحد اصيل والاخر بديل”، مشيراً الى ان “عملية الاختيار تمت بطريقتين علميتين دقيقتين من خلال معادلات تفاضلية وترجيحية، الاولى طريقة “كيني” والثانية طريقة “سايت” او القيمة المفردة، وباستخدام نظام ArcGis مؤكداً قرب الانتهاء من التقرير الخاص باختيار الموقع وارساله الى مكتب رئيس الوزراء”.

وأضاف، ان “الاختيار يعتمد على مرحلتين بنفس الاهداف ولكن لكل مرحلة تكون الدقة اعلى لتقليص اعداد الاراضي المنتخبة وصولا لتحديد الموقع بشكل ادق ثم هناك مرحلة اخيرة وهي التقييم الامني”، مبيناً ان “المرحلة الاولى تشمل الاهداف الفنية ومتطلبات الاختيار والتقييم والنظر في موضوعات التوزيع السكاني الذي يفضل ان يكون اقرب تجمع سكاني يبعد 5،2 كيلو متر من الموقع وان لا يزيد عدد السكان في تلك المنطقة على 500 شخص في الكيلو متر المربع الواحد، وان لا يزيد التجمع السكاني على 65 الف نسمة على بعد 30 كيلو مترا”.

واوضح لطيف، انه “بخصوص الطبيعة الزلزالية للمنطقة والهزات الارضية فيجب ان تكون الارض خالية من الصفائح التكتونية ولم تسجل اي هزة ارضية اكثر من 2 ريختر خلال الـ 50 سنة الماضية، كما يجب ان تكون ارضا منبسطة وتربة ثابتة غير منجرفة مع السيول ولا يوجد ارتفاع او جبل او هضبة كبيرة او واد لمسافة 20 كيلو مترا عن الموقع لان الارتفاعات مع الامطار قد تسبب انجراف سيول عارمة من المياه على الموقع كما يفضل ان لا يزيد ارتفاع الموقع عن 350 مترا فوق مستوى سطح البحر لحسابات غليان وتبخر مياه المفاعل” .

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