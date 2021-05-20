الاتصالات النيابية: بامكان قطاع الاتصالات تأمين 5% من ايرادات خزينة الدولة

2021/05/20 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت عضو لجنة الاتصالات النيابية النائب اقبال اللهيبي، الخميس، بان الاتصالات نهر نفط ثاني في العراق، مشيرة الى ان الاتصالات يمكن ان تؤمن 5% من خزينة الدولة لو اديرت بشكل صحيح.

وقالت اللهيبي في حديث صحفي،ان” الاتصالات في كل دول العالم دون استثناء قطاع اقتصادي هو الاكثر نموا وفعالية في دعم التنمية وتوفير اموال للخزينة بل اصبح في بعض الدول يغطي العجز المالي ويدعم خطط كبير للنهوض نظرا للاموال الطائلة التي تتدفق بسبب الارباح لكن الوضع في العراق مختلف”.

واضافت ان “ملايين العراقيين مشتركين في خطوط الهواتف النقالة وارباح الشركات ملايين الدولارات يوميا متسائلة ماهي الاموال التي تتدفق على خزينة العراق رغم ان الاتصالات هي نهر نفط ثاني في بلادنا من ناحية جحم الاستثمارات والاموال التي تنفق”.

واشارت الى ان” الاتصالات يمكن ان تؤمن 5% من خزينة العراق لو اديرت بشكل صحيح من ناحية الدفع باتجاه انشاء شركة حكومية للهاتف النقال من اجل خلق مبدا التنافسية وتامين خدمات اكبر والسعي لاستحصال الضرائب والاموال التي بذمه كل الشركات لصالح الخزينة”.

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