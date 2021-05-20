العمليات المشتركة: طائرات F16 موجودة في قاعدة بلد الجوية ولم يتم نقلها

2021/05/20 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن نقل طائرات F16 من قاعدة بلد الجوية الى مكان آخر.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن “طائرات F16 تعد العمود الفقري للقوة الجوية العراقية”، مبيناً أن “هذه الطائرات موجودة في قاعدة بلد الجوية ولم يتم نقلها أو […]

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