مقتدى الصدر يطالب بتوحيد المواقف تجاه أحداث فلسطين

2021/05/20 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى توحيد المواقف من اجل القدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الإسرائيليين وعدم الاكتفاء بالمواقف الخجولة.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن إسرائيل تشن حربا طاحنة ضد الشعب الفلسطيني ولا يميز فيها بين الاطفال والكهول والنساء والاماكن الخدمية وغيرها معتبرا تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن على إسرائيل انهاء الحرب الدائرة في غزة هو إذن منه باستعمال عنف وقوة أكبر.

وحذر الصدر من الركون الى السلم كونه سيقود الى مزيد من الذل مشددا على ضرورة عدم التهاون في التعامل مع القضية الفلسطينية لتجنب البلاء المقبل بحسب تعبيره.

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