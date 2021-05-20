2021/05/20 | 11:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الصحة والبيئة، إن الأشهر الماضية أفرزت "تحديًا خطيرًا" يتمثل بممارسات يقوم بها أشخاص غير المخولين بعلاج مرض كورونا.

وأوضحت الوزارة وفقًا للوكالة الرسمية تابعها "ألترا عراق"، "نحرص على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمجابهة جائحة كورونا والصادرة عن اللجنة العليا".

وأضافت أن "الأشهر الماضية أفرزت تحديًا خطيرًا إضافيًا يتمثل بخروقات تهدد حياة المواطنين من خلال ممارسات يقوم بها البعض من الأشخاص غير المخولين بعلاج مرض كورونا".

وتابعت، "نسقنا مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر استقدام وإلقاء القبض".

ودعت الوزارة، جميع المؤسسات الرسمية إلى "التعاون والتنسيق للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة"، مثمنة "جهود نقابة الأطباء في إتخاذها للإجراءات القانونية للحد من التجاوزات على أخلاقيات وأصول المهنة".

اقرأ/ي أيضًا:

نصف مليون عراقي تلقوا اللقاح..



ما هي النسبة التي تريد الصحة الوصول إليها؟

بالأسابيع المقبلة..



الصحة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من أشخاص غير مخولين بعلاج مرضى كورونا: سيلقى القبض عليهم) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من أشخاص غير مخولين بعلاج مرضى كورونا: سيلقى القبض عليهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).