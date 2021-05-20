2021/05/20 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت دائرة صحة البصرة، إعماماً الى المؤسسات الصحية ودوائرها كافة، بعدم السماح للموظفين بالدوام ما لم يثبتوا تعاطيهم اللقاح.وأوضت الدائرة، بحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، أن قرارها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



صحة البصرة تمنع موظفيها من الدوام دون تلقيهم اللقاح المركز الخبري الوطني.

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