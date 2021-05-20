فوهة التنور العالمي تتربص بالعراق.. أعلى درجات الحرارة تنتظر البلاد

2021/05/20 | 11:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الخميس إن مناطق ومدن جنوبي العراق ستتعرض إلى أعلى درجات الحرارة خلال فصل الصيف ومن المتوقع أن يستمر الطقس على حاله لغاية نهاية شهر أيلول.

وقال عطية في منشور له اليوم، إن مناطق جنوب العراق وشمال الكويت وغرب إيران ستتبادل، تسجيل أعلى درجة حرارة عالميا للفترة الحالية وتمتد لغاية منتصف او نهاية شهر أيلول من كل عام.

وأضاف أن حالة الطقس هذه تُعرف بـ ( فوهة التنور العالمي).

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