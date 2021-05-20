الدفاع تنشر أبرز الفعاليات الأمنية في محافظتين خلال 24 ساعة

2021/05/20 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، أبرز فعاليات المديرية العامة للاستخبارات والأمن في محافظتي بغداد والنجف.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيار 2021)، إنه "من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة بهدف ملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق والتعاون مع الفرقة الحادية عشرة، القبض على أحد العناصر المطلوبة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الصادرة من محكمة تحقيق مدينة الصدر".

وأضافت، "وتم الاعتقال أثناء تواجد المتهم في منطقة الحسينية ببغداد".

وتابعت، "وفي سياق آخر استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن في منطقة السريدات الواقعة شمال العاصمة من اعتقال متهم يقوم بتجارة المواد المخدرة وبالجرم المشهود، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (٢٨مخدرات )"، مبينة أن "الاعتقال جاء بالتنسيق مع الفرقة الحادية عشرة وشعبة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم إحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة النجف من ضبط مواد مخدرة في أحد المنازل بقضاء الكوفة عبارة عن ثمانية أكياس من مادة الكرستال المخدرة بالإضافة إلى ادوات تستخدم في عملية التعاطي تعود لأحد تجار المواد المخدرة، حيث قامت القوة أعلاه بمصادرة المواد وإحالتها الى الجهات المعنية".

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