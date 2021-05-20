وزير خارجية ألمانيا يبحث عن هدنة بين إسرائيل والفلسطينيين

2021/05/20 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، استكشاف طريقة تمكّن للمجتمع الدولي من الإسهام في تحقيق هدنة في النزاع في غزة، وذلك خلال زيارته اليوم الخميس لإسرائيل، والأراضي الفلسطينية.

وقال ماس ليلة أمس الأربعاء قبل توجهه إلى تل أبيب إن ما يهمه “هو إرسال إشارة تضامن مع المضطرين للخوف على حياتهم ليلاً نهاراً، أو للحداد على ذويهم”.

وأكد قائلاً: “ألمانيا تقف دون شروط أو قيود بجانب صداقتنا مع إسرائيل التي يتعين عليها الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الصاروخي لحماس، كان هناك دائماً اعتماد على دعمنا الإنساني أيضاً للفلسطينيين، حتى في الأوقات الصعبة”.

ويتوجه ماس إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم بعد مرور 10 أيام من تصعيد النزاع هناك، وأكد أنه يعتزم أيضاً خلال مباحثاته استكشاف الطريقة التي تمهد طريق العودة بين إسرائيل والفلسطينيين “حتى لو بدا ذلك على بعد أميال في الوقت الحالي”.

وتابع الوزير الألماني “القنوط واليأس مشكلة أمنية، الإسرائيليون والفلسطينيون في حاجة مجدداً لأفق بمستقبل سلمي، وإلا فسيكون التصعيد المقبل مجرد مسألة وقت”.

ويعتزم ماس الالتقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وآخرين، وفي الأراضي الفلسطينية سيتشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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