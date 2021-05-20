طهران تفكك 3 شبكات تجسس

2021/05/20 | 11:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام الأمن في محافظة آذربيجان الغربية شمال غرب إيران، عن تفكيك 3 شبكات تجسس في المحافظة خلال الشهرين الأخيرين.

وقال المسؤول الأمني في تصريح اليوم الخميس، إنه تم تفكيك 3 شبكات تجسس في محافظة آذربيجان الغربية منذ بداية العام الجاري (العام الإيراني بدا في 21/مارس).

وأضاف: لقد وجهنا ضربات قاتلة لشبكات التجسس هذه، مشيرا الى ان مكافحة عصابات تهريب المخدرات في المحافظة خلال الشهرين الأخيرين قائلا: تم لغاية الآن ضبط 58 طنا من المواد المستخدمة في صنع المخدرات.

وأوضح مدير عام الأمن في محافظة آذربيجان الغربية: تم خلال الفترة المذكورة ضبط 400 قطعة سلاح مهربة في المحافظة.

PUKmedia / وكالات

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