البيشمركة والجيش تنسقان في ديالى

2021/05/20 | 11:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مركز العمليات المشتركة في ديالى مهامه بالتنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي.

وقال العميد نبيل محمد ممثل وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان في المركز يوم الخميس لـPUKmedia: ان المركز بدأ مهامه بالتنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي، موضحا، ان المركز يشمل جميع مناطق محافظة ديالى.

واضاف: انه من المقرر ان تفتتح مراكز مشتركة اخرى بمناطق الموصل ومخمور وكركوك واربيل وبغداد، مؤكدا ان من اهداف العمليات منع تسلل الارهابيين واشغال الفراغ الامني بين الجانبين.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد قد وصل اليوم، الى مدينة كركوك، في زيارة تهدف الى التنسيق بين البيشمركة والجيش في المناطق المتنازع عليها بعد افتتاح اول مركز مشترك في محافظة ديالى.

PUKmedia خاص

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