بالأرقام :احصائيات تكشفها مؤسسة يشرف عليها السيد السيستاني قدمت خدماتها لايتام العراق طيلة 15 عاما

2021/05/20 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي لمؤسسة العين عن

احصائيات مشاريع المؤسسة منذ تأسيها

عام 2006 ولغاية 2021، وبيّن بالأرقام جميع

التكاليف وأعداد الايتام واهداف

المشاريع الانسانية التي انجزها مؤسسة

العين والتي هي قيد ا

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