ديالى تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

2021/05/20 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، الموقف الوبائي في المحافظة، مشيرة الى تسجيلها حالة وفاة واحد.

وقال مدير اعلام صحة محافظة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "محافظة ديالى سجلت حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا بعد اسبوع كامل من خلو سجل الوفيات، لترتفع احصائية الوفيات الى 331 حالة منذ ظهور جائحة كورونا".

واضاف، ان "الموقف الوبائي اليوم سجل 243 اصابة جديدة و317 حالة شفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما بلغ اجمالي الاصابات 47433 اصابة والشفاء 46402".

وتابع، ان "حالات الشفاء من الفيروس ترتفع باستمرار حيث وصلت نسبتها الى 98% وهو الاعلى منذ 6 اشهر".

وكانت ديالى سجلت اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اذار العام الماضي.

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