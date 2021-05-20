تصريح من العمليات المشتركة بشأن انباء نقل طائرات F16 من قاعدة بلد الجوية

2021/05/20 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، أنباءً تحدثت عن نقل طائرات F16 من قاعدة بلد الجوية الى مكان آخر. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية إن "طائرات F16 تعد العمود الفقري للقوة الجوية العراقية"، مبيناً أن هذه الطائرات موجودة في قاعدة بلد الجوية ولم يتم نقلها أو إعادة انتشارها في مكان آخر".



وأضاف أن "القدرات العالية التي تتمتع بها القوات الأمنية تستطيع تأمين هذه الطائرات وتجعلها مستمرة في العمل".



وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في التاسع من أيار الحالي، حاجة العراق لطائرات F16 في محاربته داعش، فيما أشار إلى أن الأعمال العبثية تسببت بانسحاب بعض الشركات الأمريكية التي كانت تتولى إصلاح هذه الطائرات.





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