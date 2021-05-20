سوريا.. انتخابات رئاسية محسومة سلفا

2021/05/20 | 12:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت يوم الخميس عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية في عدة عواصم عالمية، فيما وصف مراقبون العملية بانها شكلية، دون توفر ارضية مناسبة للانتخابات.

وقال هوشنك درويش عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردي السوري، وممثل مجلس سوريا الديمقراطي في الاقليم لـ PUKmedia: ان كل عملية انتخابية لابد توفر شروطها او الارضية المهيئة لاقامة عملية انتتخابية ومن ضمنها العملية الانتخابية في سوريا، موضحا، ان الظرف لا اقليميا ولا دوليا ولا داخليا يناسب لاقامة هذه الانتخابات.

واضاف: ان النتائج ستكون محسومة وشكلية، مشيرا الى ان مناطق شمال وشرق سوريا ستشهد صناديق انتخابات في المربعات الامنية في قامشلو الحسكة.

وبين، انه لا شروط مهيئة، اقتصادية كانت او انسانية اوسياسية، وحتى عسكريا لهذه العملية هي فقط عملية شكلية لكي يقول راس الهرم بانه باق كما ان حلفاء النظام الكلاسكيين سيكون داعمين له من اجل مصالحهم في سوريا.

وافتتحت السفارات السورية يوم الخميس، مراكز اقتراع امام الناخبين في العراق وأستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا والامارات ولبنان.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.

PUKmedia خاص

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