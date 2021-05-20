العدل تكشف عن اتفاق مع الامم المتحدة بخصوص السجون في العراق

2021/05/20 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن

اتفاقات مع الأمم المتحدة لغرض توسعة

السجون، فيما ردَّت على أنباء بشأن وجود

حالات تعذيب في سجونها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي،

في تصريح صحفي، إن "ما يشاع ب

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