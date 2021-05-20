وكالة نون تتقصى عن آليات نقل خطوط الضغط العالي الخطرة في كربلاء

2021/05/20 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الأرض الطاهرة التي توجت بالعطاء

الثر وينبوع الخير المتدفق من قببهم

الشاقة اهل البيت (عليهم السلام) أعطوا

جرعة حياة للإنسانية جمعاء النفوس

تهفوا لزيارتهم وتتبرك بهم من كل حدب

وصوب. تقع على عاتقنا

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