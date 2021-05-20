الشابندر لـ (بغداد اليوم): الاجواء غير مشجعة على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد

2021/05/20 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصف السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الخميس، ان الاجواء السائدة في البلاد غير مشجعة على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقال الشابندر لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجواء السياسية والامنية السائدة في العراق اضافة الى طبيعة التحضيرات الانتخابية التي تقوم بها الكتل السياسية المتنافسة غير مشجعه لان تجري الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين المقبل".

وكان مجلس النواب اعلن عن حل نفسه في السابع من تشرين المقبل، فيما حدد موعد العاشر من نفس الشهر موعدا لاجراء الانتخابات.

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