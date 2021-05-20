كتلة نيابية تحذر من اعادة الدوام للمدارس وتدعو للاعتماد على التعليم الالكتروني

2021/05/20 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذرت كتلة بيارق الخير النيابية، الخميس، من اعادة الدوام لمدارس العراق ووصفتها بـ (مخاطرة )، في ظل الظروف الوبائية الراهنة.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي لـ (بغداد اليوم)، ان "العراق لا يزال في ذروة الموجة الثانية لوباء كورونا، وارتفاع حالات الاصابات وصعوبة السيطرة عليه".

وشدد على ضرورة "دعم اي قرار تتخذه وزارة التربية بما يخدم العملية التربوية على ان ياخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة من ناحية تفادي تعرض طلبتنا الى خطر الاصابة".

واشار الى انه "رغم صعوبة التعليم الالكتروني الا انه يبقى البديل الاهم في استمرارية العملية التعليمية في البلاد بشكل مؤقت لحين زوال خطر الوباء ".

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