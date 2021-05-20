اجتماع أمني برئاسة وزير الدفاع في كركوك

2021/05/20 | 12:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الخميس، اجتماعا مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، ورئيس اللجنة الامنية العليا وقائد القوه البرية وقائد طيران الجيش.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك في بيان، أن “وزير الدفاع عقد خلال زيارته اجتماعا موسعا ضم قادة الفرق في الشرطة الاتحادية والجيش العراقي وقائد شرطة كركوك ومدراء الاجهزة الامنية والاستخبارية، […]

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